Госдеп США пообещал Украине разобраться с "Северным потоком-2"

Новости Украины:В Госдепе заявили, что первоочередная задача - противодействие Северному потоку-2 и пообещали помочь Украине.

США помогут Киеву остановить строительство российского газопровода "Северный поток-2", чтобы обеспечить транзит газа по украинской ГТС.

Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявил первый заместитель госсекретаря Джон Салливан.

По его словам, США хотят помочь Украине, в том числе путем возможной остановки строительства, чтобы транзит газа через украинскую территорию сохранился.

"Это строительство приведет к формированию Россией зависимости для осуществления контроля (над ЕС, - ред.). Завершение строительства этого трубопровода создаст огромный рычаг давления", - сказал Салливан.

Кроме того на слушаниях подчеркнули, что Москва может завершить проект.

"Строительство завершено на 80%, и строительство продолжается. Я считаю, что у россиян есть ресурсы и возможности для того, чтобы закончить строительство", - заключил он.

Напомним, 30 октября Дания предоставила компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода на континентальном шельфе к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

"Северный поток-2" практически достроен, однако Дания была последней страной, которая до сих пор не выдала разрешение на его строительство.

Справка. "Северный поток - 2" — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км. Является расширением "Северного потока". При этом, трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.