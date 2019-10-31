Арахамия возглавил ВСК по взрывам на артскладах Украины

Новости Украины:Заместителем выбрали председателя фракции "Голос" Сергея Рахманина.

ВР приняла постановление №#2312 "О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования пожаров (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня, г. Калиновка, г. Балаклея, г. Сватово, г. Кривой Рог в период с 2014 по 2018 годы".

"За" проголосовали 339 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Председателем этой комиссии избрали лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, заместителем - председателя фракции "Голос" Сергея Рахманина.

Кроме того, в состав ВСК вошли еще десять народных депутатов Марьяна Безуглая, Максим Березин, Федор Вениславский, Ирина Ферещук, Игорь Герасименко, Александр Завитневич, Юрий Здебский (все из "Слуги народа"), Михаил Забродский ("Европейская солидарность"), Валентин Наливайченко ("Батькивщина") и Анатолий Бурмич ("Оппозиционная платформа - За жизнь").

Основными задачами ВСК определено, прежде всего, проведение проверки сведений о пожарах (взрывах) на складах боеприпасов на стратегических объектах Министерства обороны Украины, а именно: в г. Ичня (Черниговская область),г. Калиновка (Винницкая область), г. Балаклея (Харьковская область), г. Сватово, (Луганская область), г. Кривой Рог (Днепропетровская область). В то же время члены комиссии должны осуществлять проверку хода расследования правоохранительными органами взрывов на этих складках.

Кроме того, ВСК будет устанавливать обстоятельства, заниматься сбором информации и получением объяснений по этим событиям, а также инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Верховная Рада определила, что срок деятельности этой временной следственной комиссии составит шесть месяцев со дня ее образования. При этом не позднее этого срока ВСК будет на пленарном заседании парламента отчитываться о проделанной работе.

Напомним, по приблизительным подсчетам, по состоянию на август 2018 года общие потери от взрывов на военных складах за последние 15 лет (как прямые убытки от потери военного и гражданского имущества, так и возмещение) составили более 25 млрд грн.

В частности, 29 октября 2015 года в Сватово Луганской области загорелись склады с боеприпасами. На них хранилось около 3,5 тыс. тонн боеприпасов. Пожар удалось ликвидировать за сутки. Взрывами было повреждено 35 домов, 4 человека погибли, пострадали 16 человек. По данным прокуратуры, во время пожара уничтожено боеприпасов на сумму 134 млн грн.

23 марта 2017 года в Балаклее Харьковской области на территории военного арсенала Министерства обороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Из зоны поражения вокруг артскладов были эвакуированы около 36 тысяч человек. Разрушено 392 здания. По информации Минздрава, два человека погибли, трое – пострадали.

В сентябре 2017 года, на стратегических складах боеприпасов 48 арсенала ВСУ под Калиновкой Винницкой области произошел пожар с последующими взрывами боеприпасов. В зону поражения попали населенные пункты в радиусе 5 км.

В этом году на участке подрыва неразорванных боеприпасов технической территории базы хранения военного арсенала вблизи пгт Калиновка, что в Винницкой области, 11 сентября были зафиксированы шесть взрывов боеприпасов, которые повлекли за собой горение сухой травы. По информации Минобороны, в результате взрывов никто не пострадал, угрозы для военнослужащих и гражданского населения нет.

Масштабный пожар на 6-м арсенале Минобороны с последующей детонацией боеприпасов возникла 9 октября 2018 г. Из райцентра Ичня и 30 близлежащих сел сразу было эвакуировано свыше 12,5 тыс. людей. В результате чрезвычайной ситуации пострадало 310 зданий, из которых 4 были разрушены полностью, а 15 стали непригодными для проживания. Погибших и пострадавших не было.

В прокуратуре открыли уголовное производство по части 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение военного служебного лица к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения). Впоследствии главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что открыто еще одно производство – по статье о диверсии.