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В Украину приедет глава МИД Эстонии: планы и сроки

В Украину приедет глава МИД Эстонии: планы и сроки
08:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:4 ноября глава МИД Эстонии Рейнсалу приедет в Киев на переговоры с Пристайко.

В понедельник, 4 ноября, в Киев с официальным визитом прибудет глава МИД Эстонии Урмас Рейсалу.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в Twitter.

Отмечается, что он встретился с министром иностранных дел Украины. 

Они планируют обсудить диджитализацию государственного управления в двустороннее сотрудничество.

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Известно также, что МИД Украины планирует привлечь опыт эстонских коллег в области электронного управления. Стороны обсудят взаимодействие в контексте противодействия вызовам.

В 12:00 главы МИД Украины и Эстонии проведут совместный брифинг.

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Украина, Эстония, МИД Украины, Вадим Пристайко, МИД Эстонии, Урмас Рейсалу.
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