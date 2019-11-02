В Украину приедет глава МИД Эстонии: планы и сроки

В понедельник, 4 ноября, в Киев с официальным визитом прибудет глава МИД Эстонии Урмас Рейсалу.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в Twitter.
Отмечается, что он встретился с министром иностранных дел Украины.
#АНОНС для ЗМІ: 4 листопада в Україні з робочим візитом перебуватиме Міністр закордонних справ Естонії @UrmasReinsalu.
Інформація щодо акредитації на спільну пресконференцію глав зовнішньополітичних відомств та https://t.co/s5e0BWufgs pic.twitter.com/5IzicY2kPp
— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) November 1, 2019
Они планируют обсудить диджитализацию государственного управления в двустороннее сотрудничество.
Известно также, что МИД Украины планирует привлечь опыт эстонских коллег в области электронного управления. Стороны обсудят взаимодействие в контексте противодействия вызовам.
В 12:00 главы МИД Украины и Эстонии проведут совместный брифинг.