В Украину приедет глава МИД Эстонии: планы и сроки

Новости Украины:4 ноября глава МИД Эстонии Рейнсалу приедет в Киев на переговоры с Пристайко.

В понедельник, 4 ноября, в Киев с официальным визитом прибудет глава МИД Эстонии Урмас Рейсалу.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в Twitter.

Отмечается, что он встретился с министром иностранных дел Украины.

#АНОНС для ЗМІ: 4 листопада в Україні з робочим візитом перебуватиме Міністр закордонних справ Естонії @UrmasReinsalu. Інформація щодо акредитації на спільну пресконференцію глав зовнішньополітичних відомств та https://t.co/s5e0BWufgs pic.twitter.com/5IzicY2kPp — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) November 1, 2019

Они планируют обсудить диджитализацию государственного управления в двустороннее сотрудничество.

Известно также, что МИД Украины планирует привлечь опыт эстонских коллег в области электронного управления. Стороны обсудят взаимодействие в контексте противодействия вызовам.

В 12:00 главы МИД Украины и Эстонии проведут совместный брифинг.