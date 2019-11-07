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В Раду внесли постановление о прекращении полномочий Луценко

В Раду внесли постановление о прекращении полномочий Луценко
15:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Сейчас текста проекта постановления на сайте ВР нет, однако он направлен в комитет.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о прекращении депутатских полномочий Ирины Луценко. Об этом сообщается на сайте парламента.

Проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Луценко И.С. зарегистрирован под №2395 от 7 ноября.

Среди инициаторов законопроекта, в частности, члены комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины, который является главным для рассмотрения документа.

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Напомним, 4 ноября народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко подтвердила написание заявления о сложении депутатских полномочий - по состоянию здоровья.

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Верховная Рада, Ирина Луценко, Депутатский мандат, Полномочия депутата.
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