Гончарук инициировал срочную проверку взрывов в Балаклее

Новости Украины:Гончарук поручил срочно начать проверку в связи со взрывами в Балаклее, в результате которых погибли военные.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил начать срочную проверку из-за взрывов на территории Центральной артиллерийской базы (г.Балаклея, Харьковская область), в результате которых два военных саперов погибли, еще четверо военнослужащих ВСУ получили ранения.

"Соболезнования семьям двух погибших военнослужащих в результате чрезвычайной ситуации в Балаклее. По фактам этой трагедии поручаю срочно начать проверку", - написал Гончарук на своей странице в Твиттере в пятницу.

Он отметил, что местным жителям и объектам инфраструктуры в г.Балаклея ничего не угрожает, а также что хранилища боеприпасов в безопасности.

"Всем раненым в результате происшествия оказывается неотложная медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 15 ноября в г.Балаклея Харьковской области в районе артиллерийских складов Министерства обороны Украины при проведении плановых работ по утилизации боеприпасов произошла внештатная ситуация, в результате чего осколочное ранение получил сапер, сообщает Информационное агентство Минобороны в г.Харьков.

Позже в Генштабе Украины сообщили, что на территории Центральной артиллерийской базы (Балаклея, Харьковская область) в результате взрывов два военные саперы погибли, еще четверо военнослужащих ВСУ находятся в медицинских учреждения.

В Генштабе отметили, что с 15:13 никаких новых взрывов на технической территории не зафиксировано.

"Военнослужащие проводили на технической территории военной части утилизацию в установленном порядке остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном для этого месте – котловане", - говорится в сообщении.