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Данилюк утверждает, что в шутку предлагал американцу Виндману стать министром обороны Украины

Данилюк утверждает, что в шутку предлагал американцу Виндману стать министром обороны Украины
05:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Александр Данилюк заверил, что шутил, когда предлагал подполковнику Александру Виндману стать украинским министром обороны.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк заверил, что шутил, когда предлагал сотруднику Совета национальной безопасности США - подполковнику Александру Виндману - стать украинским министром обороны.

"Это явно была шутка", - сказал он изданию The Daily Beast. "Мы оба улыбнулись и посмеялись", - добавил Данилюк.

По его словам, он помнит лишь об одном случае, когда они с Виндманом обсуждали этот вопрос. Собеседник издания рассказал, что сначала они обсудили с Виндманом, выходцем из Украины, что в советские времена они жили недалеко друг от друга. Затем Данилюк пошутил по поводу должности министра обороны.

Эти объяснения не совсем сходятся с версией, которую ранее Виндман озвучил на слушаниях в палате представителей США по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу. По словам сотрудника СНБ, Данилюк предлагал ему пост министра обороны не один, а три раза.

"Я американец... и я немедленно отклонил эти предложения", - сказал Виндман.

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Он подчеркнул, что ситуация показалась ему "несколько комичной", однако не стал на слушаниях квалифицировать беседу как шутку. Также он сообщил, что не выражал интереса к этому предложению и сообщил о беседах с Данилюком своему руководству, не придавшему им особого значения.

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Шутка, Министр обороны Украины, Александр Данилюк, Александр Виндман.
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