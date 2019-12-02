На этой неделе Рада может рассмотреть Избирательный кодекс

Новости Украины:Разумков не исключил рассмотрения в ВР на этой неделе Избирательного кодекса с предложениями Президента.

Верховная Рада Украины, возможно, на этой неделе рассмотрит законопроект об Избирательном кодексе с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил во время Согласительного совета председатель ВРУ Дмитрий Разумков.

"У нас, возможно, будет рассматриваться на этой неделе законопроект об Избирательном кодексе с предложениями Президента", - сказал Разумков.

По словам вице-спикера ВР Руслана Стефанчука, в ближайшее время парламентарии подойдут к окончательной редакции проекта Избирательного кодекса, который предусматривает открытые списки.

Напомним, в сентябре Президент Зеленский ветировал принятый Радой Избирательный кодекс.