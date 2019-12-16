"Нашей стране виднее": Зеленский дал "интервью" российскому телеканалу (Видео)

Новости Украины:Телеканал "Россия 1" показал видео так называемого эксклюзивного интервью Владимира Зеленского.

В ходе "нормандского саммита" журналистка российского телеканала "Россия 1" попросила президента Украины Владимира Зеленского дать несколько комментариев их съемочной группе после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Не смотря на то, что охранник президента "на секунду пытался помешать", Зеленский не отказался высказаться.

Он отметил, что данная встреча с Путиным может помочь в достижении главной цели - "конца войны в Украине".

Зеленский добавил, что после Минских переговоров у нашей страны немного изменились взгляды.

"Я считаю, что, в принципе, нашей стране виднее, потому что это наша страна, и мы очень хорошо знаем людей, которые живут на оккупированных территориях", - заявил президент Украины.

Глава украинского государства заявил, что самым главным является то, что "все они начали общаться".

В "России 1" назвали этот комментарий "первым за последние 6 лет полноценным общением президента Украины с российским журналистами.