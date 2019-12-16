Скачать
Понедельник, 16.12.2019
Пристайко анонсировал новое перемирие на Донбассе
Пристайко анонсировал новое перемирие на Донбассе
Весна в декабре: в Украину идет ощутимое потепление, будет солнечно
Весна в декабре: в Украину идет ощутимое потепление, будет солнечно
Сегодня жеребьевка Лиги Европы: Шахтер узнает соперника
Сегодня жеребьевка Лиги Европы: Шахтер узнает соперника
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 декабря

"Нашей стране виднее": Зеленский дал "интервью" российскому телеканалу (Видео)

"Нашей стране виднее": Зеленский дал "интервью" российскому телеканалу (Видео)
10:17 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Телеканал "Россия 1" показал видео так называемого эксклюзивного интервью Владимира Зеленского.

В ходе "нормандского саммита" журналистка российского телеканала "Россия 1" попросила президента Украины Владимира Зеленского дать несколько комментариев их съемочной группе после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Не смотря на то, что охранник президента "на секунду пытался помешать", Зеленский не отказался высказаться.

Он отметил, что данная встреча с Путиным может помочь в достижении главной цели - "конца войны в Украине".

Зеленский добавил, что после Минских переговоров у нашей страны немного изменились взгляды.

"Я считаю, что, в принципе, нашей стране виднее, потому что это наша страна, и мы очень хорошо знаем людей, которые живут на оккупированных территориях", - заявил президент Украины.

"Нашла коса на камень": экс-депутат Госдумы РФ рассказал о страхе Путина перед Зеленским

Глава украинского государства заявил, что самым главным является то, что "все они начали общаться".

В "России 1" назвали этот комментарий "первым за последние 6 лет полноценным общением президента Украины с российским журналистами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Россия, РФ, Владимир Зеленский, Россия-1, Российский телеканал, Нормандский формат, "Нормандская четверка", "Нормандская встреча", Нормандский саммит.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У кого в Украине наиболее высокие зарплаты и кого ищут работодатели
02 Премьера нового бюджетного кроссовера Toyota намечена на февраль: детали (Фото)
03 Весна в декабре: в Украину идет ощутимое потепление, будет солнечно
04 Звезда "Великолепного века" показал трогательные фото своей жены и маленького сына
05 Морская капуста - ценный источник йода для организма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ближайшие две субботы украинцы будут работать
Ближайшие две субботы украинцы будут работать
Названы самые влиятельные страны мира
Названы самые влиятельные страны мира
В Украине поменяются правила пользования банковскими карточками: что важно знать
Поменялись правила для банковских карт: что нужно знать
День святой великомученицы Варвары: дата, история и традиции праздника
День святой великомученицы Варвары: дата, история и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь