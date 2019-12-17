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Малюська опроверг слухи о своей отставке

Малюська опроверг слухи о своей отставке
06:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Денис Малюська также добавил, что вопрос заработной платы не настолько критичен, как распространили в медиа.

Министр юстиции Денис Малюська опроверг слухи о своей отставке и заявил, что его нынешняя зарплата его "более или менее устраивает". Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.

"Не дождутся. Не пишу я заявление, и не писал, и в ближайшее время не планирую. Если, конечно, меня не попросит руководство государства... Здесь не буду сдерживать себя. Пока не просило, поэтому планов нет", - сказал Малюська, комментируя слухи о его возможной отставке, которые ранее распространили несколько СМИ.

"Для министров это менее важно, чем для какого-то низового персонала, для меня так же. Теоретически я могу и полгода не получать заработную плату, если жена не убьет до этого времени, то в принципе, прожить можно спокойно и без заработной платы. Существующая заработная плата более или менее уже устраивает, по крайней мере последний месяц я доволен. И я думаю, мои коллеги тоже", - сказал Малюська, отвечая на вопрос, какую зарплату он считает приемлемой для украинского министра.

Министр также рассказал, что недавно получил свою пенсию в Соединенных Штатах Америки.

"Я получил недавно свою пенсию в США. Мне посчитали больше миллиона гривен. Мне там на год хватит. Но дальше – не знаю, посмотрим", - сказал министр.

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Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что министр юстиции Денис Малюська подал заявление премьер-министру Украины Алексею Гончаруку о своей отставке.

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Отставка, Слухи, Денис Малюська.
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