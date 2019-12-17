Постпред президента в АРК: Концепция переходного правосудия уже разработана

Новости Украины:Кориневич заявляет, что амнистию не могут применить в отношении людей, причастных к совершению военных преступлений или преступлений против человечности.

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, член рабочей группы по реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой политики Антон Кориневич заявил, что амнистия не может быть применена в отношении людей, совершивших военные преступления, преступления против человечности на оккупированных ныне территориях Донбасса.

"Мы в рабочей группе четко понимаем, что мы не можем говорить об амнистии, когда говорим о совершении военных преступлений, преступлений против человечности и кода говорим о других серьезных нарушениях прав человека. Ни амнистия, ни помилование, ни другие процедуры в таких случаях, конечно, применяться не могут", - сказал Кориневич во время 11-го заседания Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" на тему: "Политика безопасной реинтеграции 2019-2020: предварительные итоги и перспективы" в Киеве во вторник.

Он подчеркнул, что вопрос об ответственности людей, которые не имеют прямого отношения к органам оккупационной администрации и незаконным вооруженным формированиям ставиться не будет.

"Безусловно, наверное, стоит говорить о том, что есть люди, которые, так или иначе, живут на временно оккупированной территории, работают там, не имеют прямого отношения к органам оккупационной администрации и незаконным вооруженным формированиям. Очевидно, вопрос об ответственности ставить, может, мы и не будем. А есть люди, которые возглавляют какие-то органы, совершали деятельность в ущерб территориальной целостности и государственному суверенитету Украины. Это уже другой вопрос", - пояснил Кориневич.

Кроме того, он сообщил, что работа над разработкой концепции переходного правосудия в Украине уже завершена.

"Собственно, мы уже завершили разработку концепции переходного правосудия для Украины, которая касается основ государственной политики защиты прав человека в условиях преодоления последствий вооруженного конфликта", - добавил постпред президента в АРК.