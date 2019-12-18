Санкции не помеха: Кремль намерен достроить "Северный поток-2"

Новости Украины:В Кремле говорят, что несмотря на санкции США против "Северного потока -2" он все же будет достроен.

В Кремле заявляют, что газопровод "Северный поток-2" в обход Украины будет закончен, несмотря на санкции США.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы исходим из того, что этот проект будет закончен", - сказал он, комментируя вопрос о том, смогут ли санкции США, по мнению Кремля, остановить реализацию "Северного потока-2".

По словам Пескова, возможное введение санкций со стороны США является "непосредственным нарушением международного права, является идеальным примером недобросовестной конкуренции и распространения своего искусственного доминирования на европейские рынки".

Пресс-секретарь Путина назвал такие действия "навязыванием европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции - более дорогого природного газа".

"Такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу", - подытожил Песков.

Как сообщалось ранее, Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об американском оборонном бюджете на следующий год, предусматривающем также санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2".

Проектом предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции.

В конце октября этого года Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании) протяженностью 147 км.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".