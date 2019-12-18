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Рада утвердила свою смету в размере более миллиарда гривен

Рада утвердила свою смету в размере более миллиарда гривен
14:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Парламент одобрил за основу и в целом проект постановления №2614 о смете для парламента на 2019 год.

Верховная Рада в конце года приняла смету парламента на 2019 год.

За соответствующее постановление № 2614 проголосовали 324 народных депутатов.

Согласно принятой смете, в 2019 году на осуществление законодательной деятельности Верховной Рады всего будет потрачено более 1 млрд грн, из которых около 605,5 млн грн уйдет на оплату труда и начисления на заработную плату.

В частности, согласно смете, сумма средств для компенсации стоимости проезда по территории Украины составляет в год 90 тыс. грн на одного депутата, на канцелярские принадлежности предусмотрено 1278 грн, на городские и междугородные телефонные разговоры из расчета на 10 месяцев – 4890 грн, на командировки помощников-консультантов народных депутатов в избирательные округа (из расчета на одного на 10 месяцев) 8 тыс. грн, средства для компенсации стоимости аренды жилья или отельного номера – около 237 тыс. грн.

В Раде появились три новых депутатских объединения

Напомним, Верховная Рада привела некоторые законы в соответствие с Конституцией Украины в части неприкосновенности народных депутатов.

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Верховная Рада, Парламент, Депутаты, Смета Верховной Рады.
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