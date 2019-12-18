Скачать
Среда, 18.12.2019
В Украине вводятся электронные ученические и студенческие билеты
Ученические и студенческие билеты в смартфоне: когда запустят
Газовые переговоры Украины и РФ: чего ожидает Еврокомиссия
Газовые переговоры Украины и РФ: чего ожидает Еврокомиссия
Семенов - победитель этапа Кубка IBU
Семенов - победитель этапа Кубка IBU
Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить
Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить

"У нас будет еще интересней": Климкин прокомментировал голосование по импичменту Трампа

"У нас будет еще интересней": Климкин прокомментировал голосование по импичменту Трампа
15:07 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Сегодня проходит голосование Палаты представителей США по делу об импичменте Трампа.

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал сегодняшнее голосование в Палате представителей. 

Об этом он напомнил в соцсети Твиттер. 

"Обычно 18 декабря Вашингтон находится в предрождественском настроении и не работает. А сегодня Палата представителей голосует по импичменту. Только представьте, каким в США будет следующий год и на что он будет похож", - написал экс-министр. 

Также Климкин добавил, что у нас будет "намного интересней". 

Напомним, за день до ожидаемого исторического голосования в Палате представителей по поводу импичмента президента США, Трамп обратился с письмом к его инициатору, спикеру нижней палаты Нэнси Пелоси, в котором призвал немедленно прекратить процесс против него. 

Украинский вояж Джулиани: адвокат Трампа объяснил, почему добивался увольнения Йованович

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшемся 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Импичмент, Конгресс США, Дональд Трамп, Павел Климкин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот это поворот: "Слуги народа" внесли в Раду законопроект о продлении земельного моратория
02 Итоги дня 17 декабря: Зеленский в Азербайджане, столкновения под Радой и санкции против Украины
03 Без снега и мороза: в Украине продержится аномальное тепло
04 Маникюр 2020: фотопримеры френча на короткие ногти (Фото)
05 Дорогие вещи не показатель: лайфхаки от стилистов, как выглядеть презентабельно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новогодняя ночь в Киеве: как будет работать общественный транспорт
Новогодняя ночь: как будет работать транспорт в Киеве
Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа
Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа
Украинцы назвали самые любимые праздники
Украинцы назвали самые любимые праздники
Устал от бесконечных гастролей: вокалист группы Imagine Dragons берет паузу в творчестве (Фото)
Устал от бесконечных гастролей: вокалист группы Imagine Dragons берет паузу в творчестве (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь