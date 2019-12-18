"У нас будет еще интересней": Климкин прокомментировал голосование по импичменту Трампа

Новости Украины:Сегодня проходит голосование Палаты представителей США по делу об импичменте Трампа.

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал сегодняшнее голосование в Палате представителей.

Об этом он напомнил в соцсети Твиттер.

"Обычно 18 декабря Вашингтон находится в предрождественском настроении и не работает. А сегодня Палата представителей голосует по импичменту. Только представьте, каким в США будет следующий год и на что он будет похож", - написал экс-министр.

Як правило, 18 грудня Вашингтон вже повністю у передріздвяному настрої і не працює. А сьогодні Палата представників голосує щодо імпічменту. Тільки уявіть собі, яким у США буде наступний рік і на що він буде схожий. Хоча в нас буде ще набагато цікавіше — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 18, 2019

Также Климкин добавил, что у нас будет "намного интересней".

Напомним, за день до ожидаемого исторического голосования в Палате представителей по поводу импичмента президента США, Трамп обратился с письмом к его инициатору, спикеру нижней палаты Нэнси Пелоси, в котором призвал немедленно прекратить процесс против него.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшемся 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.