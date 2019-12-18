Заседание Генассамблеи ООН: Ельченко напомнил, чей Крым

Новости Украины:Ельченко на заседании ГА ООН напомнил, что Крым является неотъемлемой частью Украины.

Руководитель Постоянного представительства Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко подчеркивает, что оккупированный Россией Крым является неотъемлемой частью Украины.

Об этом Ельченко заявил на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая поддержала обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.. Севастополь (Украина)".

Дипломат напомнил, что уже четвертый год подряд Генассамблея ООН рассматривает соответствующую резолюцию и осуждает все усилия, направленные на легитимизацию или нормализацию попытки аннексии Крыма Россией, что является незаконным действием в соответствии с международным правом. Также он добавил, что подобные действия РФ являются причиной массовых нарушений прав человека на полуострове.

В этой связи Ельченко отметил, что сегодня цель принятия резолюции заключается в том, чтобы прекратить продолжающиеся нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму. Кроме того, резолюция должна способствовать неизбежной деоккупации украинского полуострова.

"В ней также подчеркиваются обязательства и юридическая ответственность государства-оккупанта за серьезные и умышленные нарушения действующих соглашений в области прав человека и международного гуманитарного права", - заявил Ельченко.

Он напомнил, что ситуация с оккупацией Крыма и негативное влияние оккупации на права человека находятся в повестке дня многих международных организаций и рассматривается в международных судах и трибуналах.

Дипломат заявил, что поддержкой резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.. Севастополь (Украина)" международное сообщество еще больше усилит политику непризнания оккупации против любых попыток перекроить границы с помощью военной силы в нарушение принципов Устава ООН, в том числе уважения суверенитета и территориальной целостности государств.

"Крым есть и будет оставаться неотъемлемой частью Украины", - отметил Ельченко.

Как сообщалось ранее, сегодня, 18 декабря, Генассамблея ООН поддержала обновленную резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму. За нее проголосовали 65 стран-членов ООН, против - 23, воздержались - 83. Среди стран, проголосовавших против - Россия, Беларусь, Казахстан.