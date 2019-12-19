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В Украине готовятся к визиту госсекретаря США Помпео

В Украине готовятся к визиту госсекретаря США Помпео
16:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Ермак рассказал, что визит в Украину госсекретаря США Майка Помпео запланирован на начало января 2020 года.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о запланированной на начало января 2020 года встрече главы Украинского государства с государственным секретарем США Майклом Помпео.

"На начало января у нас запланирована встреча с госсекретарем США Майком Помпео. Думаю, что после этой встречи будет больше ясности и с возможным будущим визитом президента Зеленского в США", - сказал Ермак, отвечая на вопрос, можно ли ожидать официального визита Зеленского в США в следующем году.

Кроме того, по его словам, планируется также визит Зеленского в Великобританию. "Потом я думаю, будет также обращено внимание на Восток", - рассказал Ермак.

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По его словам, в американском обществе "есть устойчивое уважение к президенту Зеленскому, который в сложной ситуации занял очень принципиальную, честную, достойную позицию". Помощник главы Украинского государства отметил, что такое отношение ощущается со стороны "представителей обеих партий" США.

В то же время он отметил, что в медиапростанстве США "каждый день происходят какие-то вещи, но всем уже понятно, что новая команда и президент Зеленский точно не имеют никакого отношения ко всему этому". "Происходящее можно поделить на всё, что было до нас, и всё, что происходит после того, как пришли мы. И вот то, что происходит после, - достойно", - подчеркнул Ермак.

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Украина, США, Майк Помпео, Андрей Ермак.
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