В Минсоцполитики анонсировали запуск Государственной соцслужбы

Новости Украины:Государственная социальная служба заработает в 2020 году.

На заседании правительства было одобрено инициированное Министерством социальной политики Украины постановление Кабинета министров "Некоторые вопросы Государственной социальной службы Украины", что позволит начать ее работу в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, Государственная соцслужба будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере контроля за предоставлением социальных выплат, соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки.

"Служба станет цивилизованным и прогрессивным инструментом для того, чтобы все были убеждены, что помощь получают те, кто нуждаются, и средства социальной сферы не является предметом для мошенничества и манипуляций", - заверяют в ведомстве.

Ожидается, что введение действенного контроля со стороны государства позволит усилить адресность госвыплат и предоставлять их наиболее незащищенным слоям населения.