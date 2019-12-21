Милованов: Кабмин передал на приватизацию более 1000 госпредприятий

Новости Украины:Тимофей Милованов заявил, что правительство подтвердило приватизацию более тысячи государственных предприятий.

Правительство согласовало приватизацию более 1000 государственных предприятий. Об этом заявил Тимофей Милованов во время презентации планов и достижений Минэкономики.

"Мы отменили список предприятий запрещенных к приватизации. Мы передаем уже 20% предприятий от всех государственных. Это самая большая передача за всю историю. Всего на приватизацию согласовано более 1000 государственных предприятий", - сказал Милованов.

Как сообщалось ранее, в Кабмине заявили, что до конца года должно быть передано на приватизацию 500 объектов.

Напомним, в Кабмине отчитались о продаже трех крупных гособъектов.