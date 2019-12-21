Санкционный список Украины пополнился пятью именами: Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2019 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".
Об этом сообщает сайт главы государства.
Согласно документу, в приложении 1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2019 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" изменены пять лиц, в отношении которых применяются персональные санкции.
Так, в новую редакцию списка попали:
В отношении всех пяти новых фигурантов санкционного списка сроком на три года будут применяться следующие ограничения: блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление финансовых операций.