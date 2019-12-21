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Санкционный список Украины пополнился пятью именами: Зеленский подписал указ

Санкционный список Украины пополнился пятью именами: Зеленский подписал указ
18:59 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский утвердил изменения в списке лиц под персональными санкциями.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2019 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Об этом сообщает сайт главы государства.

Согласно документу, в приложении 1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2019 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" изменены пять лиц, в отношении которых применяются персональные санкции.

Так, в новую редакцию списка попали:

  • Анна Позднякова, секретарь участковой избирательной комиссии № 83;
  • Татьяна Марченко, председатель территориальной избирательной комиссии № 6;
  • Светлана Демченко, председатель территориальной избирательной комиссии № 81;
  • Оксана Полянская, председатель территориальной избирательной комиссии № 128;
  • Виктория Агапова, председатель территориальной избирательной комиссии № 364.

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В отношении всех пяти новых фигурантов санкционного списка сроком на три года будут применяться следующие ограничения: блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление финансовых операций.

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Все по теме:

Санкции, Владимир Зеленский, Анна Позднякова, Татьяна Марченко, Светлана Демченко, Оксана Полянская, Виктория Агапова.
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