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Тейлор о санкциях: Это не для того, чтобы наказать российский народ

Тейлор о санкциях: Это не для того, чтобы наказать российский народ
15:16 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:США сохранят санкции до тех пор, пока РФ не уйдет с Крыма и Донбасса.

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заверил, что санкции США против РФ будут действовать до тех пор, пока она ведет войну на Донбассе и незаконно оккупирует Крым. Кроме того, он не исключил возможности введения новых санкций против РФ в случае дальнейшей эскалации конфликта.

"США сохранят санкции в отношении России до того времени, пока они ведут войну на Донбассе. И США сохранят санкции в отношении России до того времени, пока они незаконно оккупируют Крым. И если россияне предпримут больше шагов, отправят больше войск, усилят боевые действия, тогда мы, вероятно, введем больше санкций", - сказал Тейлор во время онлайн-трансляции в Facebook в понедельник.

"И должен сказать, что европейцы были так же сильны и каждые шесть месяцев они продолжали санкции против России, что означает, что санкции наносят ущерб России", - добавил он.

"Готова вести дела с начала следующего месяца": Кто сменит Тейлора?

Дипломат подчеркнул, что цель санкций – давление на российское правительство, чтобы РФ вышла из Донбасса и Крыма. "Эти санкции - не для того, чтобы наказать российский народ, эти санкции – для того, чтобы создать давление на российское правительство, в частности на мистера Путина, чтобы (РФ – Ред.) вышла с Донбасса и Крыма", - резюмировал Тейлор.

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Все по теме:

США, Россия, Санкции, Донбасс, Оккупированный Крым, Уильям Тейлор.
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