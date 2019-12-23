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Тейлор: Российская агрессия заставила украинцев хорошо подумать о НАТО

Тейлор: Российская агрессия заставила украинцев хорошо подумать о НАТО
16:03 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН

Новости Украины:Тейлор говорит, что Украине стоит подготовиться к вступлению в НАТО.

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор заявляет, что Украина должна подготовиться, чтобы вступить в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Об этом Тейлор сообщил, отвечая на вопросы пользователей Facebook в формате видеконференции, которая транслировалась посольством США в Украине.

Он констатировал, что отношение украинцев к НАТО с годами изменилось. В частности, он сказал, что когда первый раз работал в Киеве в 2006-2009 годах, то поддержка вступления в НАТО среди украинцев была на уровне примерно 20%. Сейчас же, отметил Тейлор, как свидетельствует опрос общественного мнения, такая поддержка превышает 50%.

"Я уверен, что российская агрессия, российская война против Украины заставила украинцев хорошо подумать о НАТО, и все больше людей заинтересованы в присоединении к НАТО", - заявил Тейлор.

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В то же время, по его убеждению, вопрос вступления Украины в Альянс зависит от украинцев, которые должны самостоятельно принять это решение.

"Если Украина, ее правительство и ее народ решат подать заявку на вступление в НАТО, тогда Альянс должен принять решение, касающееся этого членства. И этот процесс займет определенное время. И я уверен, что есть дела, которые украинское правительство, украинские военные должны осуществить, чтобы подготовиться ко дню, окончательного времени, когда Украина сможет присоединиться к НАТО", - добавил Тейлор.

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При этом, по его убеждению, лучшее, что сейчас должны делать Вооруженные силы Украины, так это продолжать приводить украинскую армию к совместимости с армиями стран-членов Альянса.

"Поэтому, этот процесс будет продолжаться, и потом, когда наступит время, когда Украина будет готова и НАТО будет готов, тогда двери будут открыты", - добавил он.

Как сообщалось ранее, согласно опросу Института Горшенина в сотрудничестве с представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Украине и Беларуси, который проводился с 22 ноября по 10 декабря, вступление в НАТО поддерживают более 51% украинцев.

Среди украинцев растет заинтересованность деятельностью НАТО

21 октября глава Представительства НАТО в Украине, директор Офиса связи НАТО в Украине Александр Винников заявил, что в НАТО признают стремление Украины вступить в Альянс, но настаивают на необходимости продолжения процесса реформ.

В свою очередь, 31 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что ни одна страна не имеет права вето на вступление Украины в Альянс.

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Украина, США, НАТО, Уильям Тейлор.
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