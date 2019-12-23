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Нардепы предложили внести изменения в статью о госизмене

Нардепы предложили внести изменения в статью о госизмене
16:37 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Раду внесли законопроект о запрете сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора (№2612).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Его авторами являются депутаты от "Голоса" Святослав Вакарчук, Андрей Осадчук и депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.

Законопроектом предлагается в Уголовном кодексе Украины, в статье о государственной измене, прописать, что то же деяние, совершенное путем вступления, без надлежащего полномочия органов государственной власти Украины, в переговоры по вопросам внутренней, внешней политики Украины с должностными лицами иностранного государства, признанного Верховной Радой Украины агрессором, наказывается лишением свободы на срок от 13 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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При этом отмечается, что деяния, предусмотренные этой частью, не считаются госизменой, если совершены с разрешения, при поддержке или с согласия органов госвласти Украины для обеспечения жизни, здоровья, освобождения заложников и военнопленных, удерживаемых иностранным государством, признанным Верховной Радой агрессором.

Кроме того, в законе "О Службе безопасности Украины" предлагается установить, что СБУ в соответствии со своими основными задачами обязана в пределах определенной законодательством компетенции принимать меры для предотвращения и противодействия вступлению, без надлежащего полномочия органов государственной власти Украины, в переговоры по вопросам внутренней, внешней политики Украины с должностными лицами иностранного государства, признанного Верховной Радой Украины агрессором.

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Также в законе "О телевидении и радиовещании" законопроектом предлагается установить, что не допускается использование телерадиоорганизаций для распространения информации, которая оправдывает преступление агрессии против Украины и/или оккупации территории Украины.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания может принять решение о взыскании с телерадиоорганизаций штрафа в размере 25% от лицензионного сбора за призывы к насильственному изменению конституционного строя Украины, распространение информации, которая оправдывает преступление агрессии против Украины и/или оккупации территории Украины.

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Все по теме:

Верховная Рада, Голос, Святослав Вакарчук, Слуга народа, Никита Потураев, Андрей Осадчук.
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