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Закон о предоставлении добровольцам статуса УБД получил подпись Зеленского

Закон о предоставлении добровольцам статуса УБД получил подпись Зеленского
19:52 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Закон о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам возвращен в Раду с подписью президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции" 329-IX.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, 23 декабря законопроект №2045-1 возвращен в парламент с подписью главы государства.

Как сообщалось, 4 декабря Рада приняла законопроект №2045-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции" в целом 329 голосами 4 декабря.

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Документом предполагается предоставление статуса участника боевых действий и соответствующих социальных гарантий бойцам добровольческих батальонов, которые более 30 дней выполняли боевые задания в зоне проведения АТО/ООС.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда анонсировала предоставление статуса участника боевых действий на Донбассе более трем тысячам добровольцев.

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Официальный статус участника боевых действий, согласно новому закону, смогут получить участники добровольческих формирований, которые позже не вошли в силовые структуры. Речь идет об Украинской добровольческой армии, Добровольческом украинском корпусе и батальоне ОУН.

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Верховная Рада, Закон, Владимир Зеленский, УБД.
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