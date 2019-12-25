В "Слуге народа" рассказали, что стало причиной захвата Крыма (Видео)

Новости Украины:По мнению депутата от партии "Слуга народа" Александра Устенко, РФ захватила Крым из-за "языкового закона".

Депутат от президентской партии "Слуга народа" Алексей Устенко заявил, что одним из факторов захвата Крыма Россией стало то, что Верховная Рада отменила так называемый "языковой закон" Колисниченко-Кивалова.

Такую мысль он высказал в эфире одного из украинских телеканалов, во время перепалки с народным депутатом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко.

Так в ходе спора Алексей Устенко сказал, что в 2014 году Верховная Рада приняла языковой закон, который и спровоцировал агрессию РФ против Украины и захват Крыма. Он подчеркнул, что это было одним из факторов.

Нардеп также высказался по поводу покупки газа из Европы. По его мнению покупать российский газ реверсом через Европы не выгодно и это была схема, которую "навязала" прошлая власть.

"То, что прошлая власть нам навязала покупку газа российского, но реверсом из Европы - это также экономически невыгодно", - сказал он.

Напомним, в "Слуге народа" объявили о "третей за год победе".