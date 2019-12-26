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НАБУ нагрянуло с обысками в Министерство информационной политики

НАБУ нагрянуло с обысками в Министерство информационной политики
17:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: НАБУ

Новости Украины:НАБУ проводит обыски в Мининформации по делу о продвижении бренда UkraineNOW.

Детективы Национального антикоррупционного бюро в рамках дела о тендере на продвижение Украины и бренда UkraineNOW проводят обыски в помещении Министерства информационной политики, которое находится в процессе реорганизации.

Об этом написал в Facebook бывший государственный секретарь МИП, а ныне государственный секретарь Министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко.

"Сегодня в Министерстве информационной политики Украины и ГП "Защита информационного пространства", подчиненном Министерству, проходят обыски НАБУ", - говорится в сообщении.

По словам Биденко, обыски проходят в рамках дела относительно тендера, проведенного в 2018 году на сумму 15 млн грн на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN.

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Он отметил, что, "по версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN". "МИП нечего скрывать, мы максимально сотрудничали и сотрудничаем со следствием, чтобы как можно скорее зафиксировать выводы", - отметил госсекретарь.

В комментарии Биденко добавил, что активная фаза обысков уже завершилась, однако они еще продолжаются.

"Идет выемка документов, а главное, что касается электронных средств и носителей, это уже завершилось", - сказал он.

В свою очередь в пресс-службе НАБУ отказались комментировать обыски, ссылаясь на то, что следственные действия продолжаются.

Напомним, НАБУ обвиняет директора ГП "Безопасность" в срыве оборонного заказа. 

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НАБУ, Артем Биденко, Мининформации, Обыски, UkraineNOW.
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