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Порошенко повторно вызовут на допрос в ГБР

Порошенко повторно вызовут на допрос в ГБР
17:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова заявила, что экс-президент давно не являлся на допросы, и его будут вызывать повторно.

Пятый президент Петр Порошенко давно не являлся на допросы в Государственное бюро расследований, и его станут вызывать повторно.

Об этом в комментарии журналистам заявила спикер ГБР Анжелика Иванова.

"Насколько мне известно, в последние разы он (Порошенко - ред.) не являлся на допросы, последний раз он был на допросе много времени назад. Точной даты не назову, но последние 3-4 допроса он точно пропустил", - сказала Иванова.

Отвечая на вопрос, будет ли вызывать ГБР повторно Порошенко на допрос, пресс-секретарь ответила: "Да, безусловно".

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"Мы должны понимать, что техника очень проста: когда человек не является на допрос, тут же следователь выписывает повторную повестку. Сейчас это все, что мы можем сделать, потому что лицо является народным депутатом Украины, на которое распространяется депутатский иммунитет", - добавила Иванова.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований ранее направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении экс-президенту Петру Порошенко.

У бывшего главы государства этот проект назвали российским заказом на причинение вреда его репутации и попыткой помешать Порошенко провести встречи с иностранными лидерами.

Напомним, адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявляет, что следователи ГБР проводят обыски у его клиента незаконно, поскольку используют постановление Печерского районного суда вместо Шевченковского.

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Петр Порошенко, Допрос, ГБР, Анжелика Иванова.
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