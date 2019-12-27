Скачать
Пятница, 27.12.2019
Украина и Россия договорились об отказе от взаимных претензий по газу
Украина и Россия договорились об отказе от взаимных претензий по газу
Авиакатастрофа в Казахстане: на борту были украинцы
Авиакатастрофа в Казахстане: на борту были украинцы
Сборная Украины по футзалу - в числе лучших команд Европы
Сборная Украины по футзалу - в числе лучших команд Европы
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 28 декабря
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 28 декабря

В "Слуге народа" заявили, что "Формула Штайнмайера" может быть трансформирована

В "Слуге народа" заявили, что "Формула Штайнмайера" может быть трансформирована
11:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Максим Ткаченко заявил, что в процессе переговоров в рамках "нормандского формата" могут быть трансформированы некоторые пункты "формулы Штайнмайера".

Некоторые пункты "формулы Штайнмайера" могут быть трансформированы в процессе переговоров в рамках "нормандского формата" о положениях нового закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО", заявляет заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" и первый заместитель главы комитета по вопросам прав человека, межнациональных отношений и реинтеграции оккупированных территорий Максим Ткаченко.

"Мы хотим этот закон перезапустить, ведь после последней встречи в Париже стало понятно, что мы сможем "сдвинуть" позицию Российской Федерации. У нас появилось новое окно возможностей на этом треке. В детали этого процесса посвящены дипломаты, но по той информации, которая проскакивает, появляется надежда, что "формула Штайнмайера", лежащая в основе действующего закона, сможет немного трансформироваться", - заявил Ткаченко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Впоследствии Верховная Рада не единожды продлевала на год срок действия данного закона. На заседании 12 декабря Верховная Рада продлила действие закона до 31 декабря 2020 года включительно: голосами 320 депутатов был поддержан законопроект №2569, который не предполагает имплементации "формулы Штайнмайера".

9 декабря 2019г по итогам встречи в "нормандском формате" в Париже президентов Украины, Франции, РФ – Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона, Владимира Путина, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель глава Украинского государства сообщил: "Закон действующий будет внесен (в Верховную Раду – ред.) на продление, да. Нам проще сейчас продлить этот законопроект, и потом внести позднее "формулу Штайнмайера", видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации".

"Никакой федерализации": Пристайко раскрыл суть договоренностей, достигнутых на "нормандском саммите"

"Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО будет применяться на временной основе, а после выборов и выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Слуга народа, ОРДЛО, Формула Штайнмайера, Максим Ткаченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
02 Смартфоны Xiaomi вскоре начнут обновляться до Android 10: кто первый в очереди
03 Оформление документов жителей ООС: президент подписал важный закон
04 Сердечко скажет Вам "спасибо": топ продуктов при гипертонии и гипотонии (Фото)
05 Итоги дня 26 декабря: Зеленский - политик года, газовые переговоры, ликвидация ГПУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский досрочно снял выговор с заместителей Богдана
Зеленский досрочно снял выговор с заместителей Богдана
Кому больше всего доверяют украинцы: опрос
Кому больше всего доверяют украинцы: опрос
Туман и гололед: водителей предупредили об ухудшении погоды
Туман и гололед: водителей предупредили об ухудшении погоды
Защитные талисманы по знаку Зодиака на 2020 год (Белой Металлической Крысы)
Защитные талисманы по знаку Зодиака на 2020 год (Белой Металлической Крысы)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь