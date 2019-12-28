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Зеленский о компенсации от "Газпрома": "Еще одна победа"

Зеленский о компенсации от "Газпрома": "Еще одна победа"
00:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский прокомментировал компенсацию от "Газпрома".

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что получение НАК "Нафтогаз Украины" от "Газпрома" (РФ) $2,9млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража является большой победой для Украинского государства.

"Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны - большая. НАК "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" $2,9млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинских счетах - согласно достигнутым договоренностям", - написал в пятницу вечером Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук.

Напоминаем, подписанный 20 декабря в Минске межправительственный протокол Украина-РФ-Еврокомиссия предусматривает пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 годы - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на десять лет.

В "транзитной" части пакета документов необходимо подписать межоператорское соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement) между ОГТСУ и "Газпромом", а также договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки с последующим транспортным соглашением между НАК и ОГТСУ.

27 декабря 2019г исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подтвердил перечисление ПАО "Газпром" $2,918 млрд.

"Да, Украина получила $2,918 млрд от "Газпрома" во исполнение решения Стокгольмского арбитража", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

"Сегодняшний платеж "Газпрома" включает погашение как невыплаченной ранее части присужденной компенсации ($2,56 млрд), так и процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018", - говорится в пресс-релизе НАК.

"Газпром" выплатил уже $2,9 млрд "Нафтогазу"

В "Нафтогазе" отмечают, что стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующих контрактов с 1 января 2020 года.

В свою очередь глава НАК Андрей Коболев в "Фейсбук" уточнил, что "работа по транзитному соглашению еще продолжается".

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Газ, Газпром, Нафтогаз, Арбитраж, Владимир Зеленский.
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