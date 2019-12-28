Правительство одобрило законопроект о Нацкомиссии в сфере транспорта

Новости Украины:Кабинет министров одобрил новый законопроект: Нацкомиссия в сфере транспорта.

Кабинет министров одобрил законопроект о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Регулятор будет формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий, выдавать лицензии в сфере железнодорожного транспорта и будет проверять выполнение их условий", - отмечает Премьер-министр Алексей Гончарук.

Отмечается, что целью деятельности Комиссии будет государственное регулирование, мониторинг и контроль в сфере транспорта. Задача данного органа: формировать ценовую и тарифную политику с применением стимулирующих механизмов; контролировать ценообразование и не допускать перекрестного субсидирования; способствовать развитию конкуренции на рынке.