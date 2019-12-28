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Кабинет министров согласовал кандидатуру нового главы Львовской ОГА

Кабинет министров согласовал кандидатуру нового главы Львовской ОГА
05:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Кандидатуру Максима Козицкого согласовали на должность главы Львовской ОГА.

Кабмин согласовал кандидатуру Максима Козицкого на должность главы Львовской ОГА.

Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Диана Давитян, передает LIGA.net.

По ее словам, соответствующее решение правительство приняло на заседании в пятницу, 27 декабря. Проект указа о назначении Козицкого будет направлен президенту Владимиру Зеленскому.

26 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении руководителей Закарпатской и Львовской областных государственных администраций.

Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Сергея Харченко с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.

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Правительство, ОГА, Кабмин, Львовская ОГА.
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