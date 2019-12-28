Кабинет министров согласовал кандидатуру нового главы Львовской ОГА

Кабмин согласовал кандидатуру Максима Козицкого на должность главы Львовской ОГА.
Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Диана Давитян, передает LIGA.net.
По ее словам, соответствующее решение правительство приняло на заседании в пятницу, 27 декабря. Проект указа о назначении Козицкого будет направлен президенту Владимиру Зеленскому.
26 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении руководителей Закарпатской и Львовской областных государственных администраций.
Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Сергея Харченко с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.