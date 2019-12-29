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"Хорошие новости": в ЕК прокомментировали подписание Зеленским Избирательного кодекса

"Хорошие новости": в ЕК прокомментировали подписание Зеленским Избирательного кодекса
15:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Европейской комиссии отреагировали на подписание нового украинского Избирательного кодекса.

В Европейской комиссии назвали хорошими новостями подписание президентом Украины Владимиром Зеленским Избирательного кодекса.

Об этом сообщила заместитель Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Катарина Матернова в микроблоге Twitter.

"Хорошие новости об избирательной реформе в Украине", - отметила Матернова, комментируя подписание Зеленским этого документа.

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Как сообщалось ранее, 28 декабря президент Украины подписал Избирательный кодекс. В нем предусмотрена пропорциональная система выборов народных депутатов Украины.

В кодексе объединены пять действующих законов: о выборах народных депутатов, президентских выборах, местных выборах, Центральной избирательной комиссии и Едином государственном реестре избирателей.

13 сентября Зеленский вернул в парламент кодекс со своими предложениями.

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19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс, учтя все предложения главы государства.

Предложениями президента предусмотрено, что общегосударственные выборы могут проводиться одновременно с местным референдумом, внеочередными, повторными, промежуточными, первыми, дополнительными местными выборами.

При этом очередные и внеочередные общегосударственные выборы не могут проводиться одновременно со всеукраинским референдумом, другими очередными или внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами.

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Право голоса на выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым имеют избиратели, проживающие на территории АРК.

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Еврокомиссия, Избирательный кодекс, Владимир Зеленский, Катарина Матернова.
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