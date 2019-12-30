Появились снимки Шуфрича с убитыми редкими животными

Новости Украины:В сети всплыли фотографии охоты Шуфрича на вымирающих животных.

Как сообщает общественное движение "ЧЕСНО", народный депутат Украины, член парламентской фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич охотился на редких животных в Африке.

Это происходило ориентировочно еще в 2015-м году, но снимки появились только на днях на сайте компании Thormählen & Cochran Safaris, клиентом которой был Шуфрич.

Среди жертв Шуфрича были восточный черный носорог, бурая гиена, антилопа орикс, антилопа гну. Также есть фото Шуфрича с убитым леопардом.

Официальная пресс-служба политика пока не давала разъяснений по этому инциденту.

Напомним, последний в Малайзии суматранский носорог скончался от рака.