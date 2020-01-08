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Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с крушением украинского самолета

Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с крушением украинского самолета
12:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Президент России Владимир Путин направил украинскому президенту Владимиру Зеленскому и иранскому президенту Хасану Роухани телеграмму с соболезнованиями.

Президент РФ Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин также направил президенту Ирана Хасану Рухани телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью иранцев и граждан ряда других стран в результате авиакатастрофы под Тегераном.

Пассажирский самолет международных авиалиний Украины (МАУ) Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все летевшие на самолете погибли.

Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.

Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)

В авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) не видят среди возможных причин падения Boeing 737-800 в Тегеране ошибку экипажа. "Имеем данные, что самолет набрал 2400 м высоты. Ошибка экипажа минимальная, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что могло быть что-то с экипажем", - заявил на брифинге вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский.

Президент авиакомпании Евгений Дыхне заявил об исправности воздушного судна, последнюю плановую проверку которого проводили 6 января 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский из-за авиакатастрофы прервал свой визит в Оман. Он попросил воздержаться от выдвижения непроверенных версий катастрофы украинского самолета в Иране.

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