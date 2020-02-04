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Зеленский подписал законы о кредитах для Укравтодора

Зеленский подписал законы о кредитах для Укравтодора
17:30 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:"Укравтодор" сможет брать кредиты под государственные гарантии.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которые позволят "Укравтодору" брать кредиты на строительство и ремонт дорог. Кредиты будут браться под государственные гарантии. Об этом сообщает пресс-служба Владимира Зеленского. 

В пресс-службе уточнили, что подписание данных законов даст возможность ускорить реконструкцию и ремонт дорог, модернизировать дорожную инфраструктуру, а также позволит построить новые дороги.

Данные законы вносят изменения в Бюджетный кодекс и закон о госбюджете, согласно которым Укравтодор сможет получить финансирование в размере 20 млрд грн на внешних рынках под госгарантии.

Зеленский: Такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет

Напомним, 

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Все по теме:

Закон, Дороги, Кредит, Укравтодор, Владимир Зеленский.
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