Зеленский подписал законы о кредитах для Укравтодора

Новости Украины:"Укравтодор" сможет брать кредиты под государственные гарантии.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которые позволят "Укравтодору" брать кредиты на строительство и ремонт дорог. Кредиты будут браться под государственные гарантии. Об этом сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.

В пресс-службе уточнили, что подписание данных законов даст возможность ускорить реконструкцию и ремонт дорог, модернизировать дорожную инфраструктуру, а также позволит построить новые дороги.

Данные законы вносят изменения в Бюджетный кодекс и закон о госбюджете, согласно которым Укравтодор сможет получить финансирование в размере 20 млрд грн на внешних рынках под госгарантии.

Напомним,