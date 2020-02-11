Криклий: Фотовидеофиксацию нарушений ППД запустят в ближайшее время

Новости Украины:Министр инфраструктуры рассчитывает на запуск системы фотовидеофиксации нарушений ПДД как можно скорее.

Министерство инфраструктуры Украины планирует, что уже в ближайшее время в стране будет запущена система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, о чем во время презентации планов по дорожному строительству в 2020 году "Сшить Украину" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Мы в ближайшее время запускаем автоматическую фотовидеофиксацию. Мы для этого сделали всю подготовительные работы. Надеюсь, что там краткосрочный переходный тестовый период, а в дальнейшем эта система будет внедрена в Украине. За счет этого мы должны достичь как минимум 30-процентного уменьшения аварийности и смертности на дорогах в течение этого года", - сказал он.

Как сообщалось ранее, по словам главы Нацполиции Сергея Князева, систему автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения должны были ввести в эксплуатацию со второй половины 2019 года.

Напомним, Алексей Гончарук заявил, во время масштабного строительства дорог не будет никаких "темных схем".