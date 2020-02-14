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Мюнхенская конференция: Порошенко провел ряд встреч

Мюнхенская конференция: Порошенко провел ряд встреч
22:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Порошенко в Мюнхене встретился с рядом международных политиков.

Пятый президент Украины (2014-19), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в первый день Мюнхенской конференции по безопасности провел ряд важных встреч с международными партнерами, во время которых обсудил сохранение санкций против РФ и поддержку реформ в Украине, сообщается на сайте партии "Европейская солидарность" в пятницу.

"Сейчас Украина звучит в выступлениях ключевых лидеров. И во время двусторонних встреч, и во время публичных мероприятий нам надо сделать все, чтобы выполнить те задачи, которые стояли и стоят перед Украиной последние годы. Это - сохранение санкций против Российской Федерации, вплоть до полного освобождения украинской земли", - подчеркнул Порошенко во время интервью журналистам.

Он отметил, что важно держать в повестке дня не только вопрос Донбасса, но и Крым. "Речь идет как о Донбассе, так и о Крыме. Вопрос Крыма сегодня поднимался и во время двусторонних встреч. Встречи у нас были очень большие, потому что это площадка, где их организовывать чрезвычайно легко. Мы провели переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Состоялся очень эмоциональный хороший разговор с Нэнси Пелоси - спикером Палаты представителей американского Конгресса. Были встречи с премьером Болгарии Бойко Борисовым и со многими лидерами, министрами", - сообщил Порошенко.

"Очень содержательная встреча была с президентом Литвы - двусторонняя. Это первая встреча. Вы помните, насколько важную роль сыграла Литва за последние 5 лет. Она была первая, кто поставила нам смертельное оружие. Она одна из первых защищала нас на Совете Европейского Союза и эти позиции были очень глубокие", - напомнил политик.

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"Была конструктивная встреча с американской делегацией. И очень важная встреча с Кристалиной Георгиевой - исполнительным директором Международного валютного фонда о продолжении сотрудничества с МВФ, обеспечение стабильности финансово-банковской системы страны. Это также для Украины чрезвычайно важно. За такой короткий срок здесь была очень насыщенная программа", - подытожил Порошенко.

Он отметил, что, несмотря на широкую проукраинскую коалицию, которая была выстроена за 5 предыдущий лет, работать над вопросами безопасности нужно все время.

"Нам надо бороться - бороться за Украину. Сама по себе, с неба, безопасность, поддержка не упадет. Кто-то думал, что за последние пять лет это само идет в руки и достаточно просто приехать и улыбаться. Нет. Это кропотливая, тяжелая дипломатическая работа, которая требует координации с Министерством иностранных дел, с лидерами стран. И на сегодняшний день, к сожалению, мы вынуждены были констатировать, что на время эта координация была утрачена. И сейчас надо активно работать для того, чтобы эту координацию восстанавливать. В том числе и на Мюнхенской сфере безопасности конференции", - сказал политик.

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"Наши международные партнеры выходят из своих национальных интересов. А наша задача - убедить, что если Украина защищает свой суверенитет - она защищает не только себя, но и всю Европу, и весь мир. Когда Украина защищает мой суверенитет - она также защищает свободу и демократию во всем мире. И поддержка Украины исходит из национальных интересов каждого государства. Вот этим я занимался пять лет своего президентства и сейчас, как и я и обещал, я продолжаю эту упорную, кропотливую работу", - отметил Порошенко.

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Петр Порошенко, Бойко Борисов, Кристалина Георгиева, Нэнси Пелоси, Джастин Трюдо, Гитанас Науседа.
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