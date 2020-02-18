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Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа
12:43 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Апелляционный суд Гааги обязал Российскую Федерацию выплатить 50 млрд долларов экс-акционерам нефтяной компании ЮКОС.

Нидерландский апелляционный суд в Гааге во вторник отменил решение суда низшей инстанции об отмене выплаты в размере 50 млрд долларов акционерам ныне не существующего российского нефтяного гиганта ЮКОС. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение Постоянного арбитражного суда, который обязал российское государство возместить ущерб акционерам компании, прежде принадлежавшей олигарху Михаилу Ходорковскому.

Сегодняшнее решение можно обжаловать в Верховном суде Нидерландов.

Акционеры обратились в Международный арбитраж в Гааге еще в 2005 году. В 2007 году суд пришел к выводу, что в России на ЮКОС в начале 2000-х осуществили масштабную атаку с целью довести компанию до банкротства, забрать ее активы и отстранить главу организации Ходорковского от политики.

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Постановление суда в Нидерландах от 2017 года аналогично решению Европейского суда по правам человека в Страсбурге, который в 2014 году постановил взыскать с России около 2 миллиардов евро в пользу бывших акционеров ЮКОСа.

Конституционный суд России разрешил РФ не выполнять решения ЕСПЧ, приняв постановление, что решение Европейского суда по правам человека по жалобе бывших акционеров компании ЮКОС нарушает положения российской Конституции.

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Суд, Гаага, Михаил Ходорковский, ЮКОС.
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