У Кличко появился новый заместитель

Новости Украины:Экс-директор "Киевавтодора" Густелев назначен заместителем главы КГГА.

Киевский городской глава Виталий Кличко назначил Александра Густелева на должность заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Соответствующее распоряжение от 21 февраля 2020 года было обнародовано на сайте КГГА.

"Назначить Густелева Александра Александровича на должность заместителя главы Киевской городской государственной администрации с 24 февраля 2020 года", - указывается в тексте документа.

Также было обнародовано распоряжение об увольнении Густелева с должности генерального директора коммунальной корпорации "Киевавтодор", которую он занимал с апреля 2015 года.