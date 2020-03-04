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Появились еще несколько кандидатур в новый Кабмин

Появились еще несколько кандидатур в новый Кабмин
15:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Гутцайт, Бессараб и Коростелев подали электронные декларации как кандидаты на должности министров в новом правительстве.

Вадим Гутцайт, Сергей Бессараб и Олег Коростелев подали электронные декларации об имуществе и доходах за 2019 год как кандидат на должности министров в новом правительстве.

В частности, Гутцайт подала декларацию как кандидат на должность министра спорта, Бессараб – министра ветеранов, а Коростелев – вице-премьер-министра по оборонной промышленности Украины.

Ранее Денис Шмыгаль также подал декларацию как кандидат на должность премьер-министра Украины, Михаил Федоров - вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины, Марина Лазебная - министра социальной политики, Олег Немчинов – министра Кабинета министров, Денис Малюська – министра юстиции, Андрей Таран – министра обороны, , Алексей Чернышов – министра развития громад и территорий и Илья Емец – министра здравоохранения.

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Шмыгаль является вице-премьер-министром - министром развития громад и территорий, Федоров - вице-премьером - министра цифровой трансформации Украины, а Малюська занимает пост министра юстиции в правительстве Алексея Гончарука.

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Верховная Рада, Министры, Кабмин, Вадим Гутцайт, Олег Коростелев, Сергей Бессараб.
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