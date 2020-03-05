Зеленский вызвал министра инфраструктуры Криклия на Полтавщину

Новости Украины:Владимир Зеленский вызвал Владислава Криклия в Полтавскую область из-за проблемы логистики бизнеса.

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал министра инфраструктуры Владислава Криклия в Полтавскую область для того, чтобы решить проблему логистики бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Полтавскую область обсудил с представителями местного бизнеса основные проблемы, волнующие предпринимателей", - говорится в сообщении.

Указано, что во время поездки Президент хотел услышать о реальных проблемах и вариантах их решения.

"Руководитель ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" Владимир Приходько рассказал Президенту о проблеме срыва контракта на поставку для "Укрзализныци" пассажирских вагонов и дизель-поездов. По словам Владимира Приходько, "Укрзализныця" обвинила участников тендера на поставку вагонов в картельном сговоре, и Антимонопольный комитет в течение полугода рассматривает соответствующее обращение государственной компании", - сообщили в пресс-службе.

Указано, что Владимир Зеленский заявил, что завтра посетит предприятие вместе с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием.

"Завтра мы приезжаем к вам, я вызвал министра инфраструктуры. Сейчас, после нашей встречи, мы расскажем ему об этом вопросе. Он должен приехать сразу с моделью решения вопроса", - отметил Зеленский.

Также сообщается, что во время встречи предприниматели подняли вопрос защиты отечественного товаропроизводителя, поддержки ВПК и машиностроения путем обеспечения государственного заказа и государственных закупках, обсудили необходимость установления равных правил игры для всех, уменьшение административного давления на частных предпринимателей и проведения дальнейшей дерегуляции.

Кроме того, Президент обратил внимание на то, что в Полтаве есть ряд замороженных инфраструктурных проектов, в частности дорога на въезде в город и бассейн. И предложил выбрать несколько долгостроев и сконцентрироваться на их завершении.

Также сообщается, что аграрии были обеспокоены, что с открытием рынка земли начнется хаос с паями, однако Владимир Зеленский заверил, что к тому времени будет полностью готов земельный кадастр.

"Есть возможность открыть рынок земли в октябре, если будет принят закон. Если будут все реестры, кадастры, все будет готово и оцифровано, тогда он откроется. Хаоса никакого не будет. Если не будут готовы все кадастры, то, значит, пройдет время, и они будут готовы. Мы доведем до конца эту реформу", - отметил Зеленский.