Скачать
Четверг, 05.03.2020
Верховная Рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку
Верховная Рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку
Путин и Эрдоган достигли договоренности касательно сирийского Идлиба
Путин и Эрдоган достигли договоренности по Идлибу
Биатлон. Результаты женского спринта в Нове-Место 5.03.20 (Фото, Видео)
Биатлон. Результаты женского спринта в Нове-Место 5.03.20 (Фото, Видео)
Ведущая черта характера: точный психологический тест, который расскажет о Вас
Ведущая черта характера: точный психологический тест, который расскажет о Вас

Зеленский вызвал министра инфраструктуры Криклия на Полтавщину

Зеленский вызвал министра инфраструктуры Криклия на Полтавщину
22:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: ОП

Новости Украины:Владимир Зеленский вызвал Владислава Криклия в Полтавскую область из-за проблемы логистики бизнеса.

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал министра инфраструктуры Владислава Криклия в Полтавскую область для того, чтобы решить проблему логистики бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Полтавскую область обсудил с представителями местного бизнеса основные проблемы, волнующие предпринимателей", - говорится в сообщении.

Указано, что во время поездки Президент хотел услышать о реальных проблемах и вариантах их решения.

"Руководитель ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" Владимир Приходько рассказал Президенту о проблеме срыва контракта на поставку для "Укрзализныци" пассажирских вагонов и дизель-поездов. По словам Владимира Приходько, "Укрзализныця" обвинила участников тендера на поставку вагонов в картельном сговоре, и Антимонопольный комитет в течение полугода рассматривает соответствующее обращение государственной компании", - сообщили в пресс-службе.

Указано, что Владимир Зеленский заявил, что завтра посетит предприятие вместе с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием.

"Завтра мы приезжаем к вам, я вызвал министра инфраструктуры. Сейчас, после нашей встречи, мы расскажем ему об этом вопросе. Он должен приехать сразу с моделью решения вопроса", - отметил Зеленский.

Также сообщается, что во время встречи предприниматели подняли вопрос защиты отечественного товаропроизводителя, поддержки ВПК и машиностроения путем обеспечения государственного заказа и государственных закупках, обсудили необходимость установления равных правил игры для всех, уменьшение административного давления на частных предпринимателей и проведения дальнейшей дерегуляции.

Кроме того, Президент обратил внимание на то, что в Полтаве есть ряд замороженных инфраструктурных проектов, в частности дорога на въезде в город и бассейн. И предложил выбрать несколько долгостроев и сконцентрироваться на их завершении.

Также сообщается, что аграрии были обеспокоены, что с открытием рынка земли начнется хаос с паями, однако Владимир Зеленский заверил, что к тому времени будет полностью готов земельный кадастр.

"Есть возможность открыть рынок земли в октябре, если будет принят закон. Если будут все реестры, кадастры, все будет готово и оцифровано, тогда он откроется. Хаоса никакого не будет. Если не будут готовы все кадастры, то, значит, пройдет время, и они будут готовы. Мы доведем до конца эту реформу", - отметил Зеленский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полтавщина, ОП, Владислав Криклий, Офис Презедента.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 марта
02 Холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик? Тест на определение темперамента
03 "Не встает": сын Сергея и Снежаны Бабкиных все еще находится в реанимации
04 Мерьем Узерли решила показать все свои прелести (Фото, Видео)
05 Кто вошел в Кабмин Шмыгаля: что известно о новом правительстве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
За февраль сводный бюджет Украины пополнился на более 10 миллиардов
За февраль сводный бюджет Украины пополнился на 10 млрд
СММ ОБСЕ: боевики обстреляли участок разведения сил на Донбассе
СММ ОБСЕ: боевики обстреляли участок разведения сил
На Одесщине сообщили о массовом отравлении собак
На Одесщине сообщили о массовом отравлении собак
Искусственный интеллект будет помогать с диагностикой коронавируса
Искусственный интеллект будет помогать с диагностикой коронавируса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь