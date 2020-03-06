Первый заместитель генерального прокурора подал в отставку

Новости Украины:Виталий Касько уволился с поста первого замгенпрокурора 5 марта.

Виталий Касько не исполняет обязанности генерального прокурора Украины, поскольку в четверг, 5 марта, написал заявление об отставке с поста первого заместителя генпрокурора и генеральный прокурор Руслан Рябошапка его подписал, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"Рябошапка в качестве генпрокурора подписал это заявление", - сказал собеседник агентства в пятницу.

Как сообщалось, 4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании избрала нового премьера и 15 членов правительства.

5 марта Верховная Рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

За соответствующее решение проголосовали 179 депутата во время внеочередного заседания в четверг.