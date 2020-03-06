Шмыгаль: Правительство проведет реформу ГАСИ

Новости Украины:Правительство ликвидирует ГАСИ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что на следующей неделе правительство проведет реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

"Сегодня мы работаем над ликвидацией наиболее коррупционных органов. В ближайшее время, президент говорил на протяжении двух недель, думаю на следующей неделе мы проведем реформу Государственной архитектурной инспекции", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала "Украина" в пятницу вечером.

По словам премьера, есть еще ряд органов, которые являются коррупционными и подлежат либо ликвидации, либо реформированию.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский 5 марта заявил, что ожидает ликвидации ГАСИ в ближайшие две недели.