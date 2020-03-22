Нардеп Вельможный подтвердил, что имеет симптомы коронавируса (Фото)

Народный депутат от группы "Доверие" Сергей Вельможный подтвердил, что находится вместе с сыном в Александровской больнице с подозрением на COVID-19.
Однако, первый тест на коронавирус показал отрицательный результат, сообщил нардеп на своей странице в Facebook.
"Сегодня с симптомами, похожими на вирус COVID-19 меня и моего сына госпитализировали. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно. Сейчас находимся в инфекционном отделении Александровской больницы, где пройдем обследование", - говорится в сообщении.
Напоминаем, депутат ВР Сергей Шахов, у которого ранее подтвердили COVID-19, сообщил, что член его команды Сергей Вельможный с сыном попали в больницу с подтвержденными тестами на коронавирус.
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