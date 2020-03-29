Руководство Рады созывает глав фракций и групп парламента на совещание

Руководство Верховной Рады созывает руководителей фракций и групп на рабочую встречу в воскресенье вечером, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник во фракции "Европейская солидарность".
"Руководство парламента собирает руководителей фракций и групп, говорят, рабочая встреча", - сообщил собеседник агентства.
Другой источник в парламенте рассказал, что встреча планируется на 18:00 воскресенья.
Напомним:
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