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Экс-директор ГБР Труба заявил, что ему готовят подозрение

Экс-директор ГБР Труба заявил, что ему готовят подозрение
14:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил о якобы готовящемся против него подозрении.

Экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что власть планирует выдвижение ему подозрений, и он намерен жестко отреагировать на этот вызов.

"В ближайшее время власти намерены сообщить о подозрении. Вызов принимаю. Я отвечу жестко", - написал Труба в своем Телеграм-канале во вторник.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову, которая является народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики. Труба подал иск о признании незаконным президентского указа о досрочном прекращении его полномочий на посту директора ведомства.

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Ранее адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что подтверждение канадскими экспертами идентичности голоса Трубы на записях доказывает политический характер преследований Порошенко. Сам Труба скептически оценил результаты канадской экспертизы.

Впоследствии суд подтвердил, что Труба искусственно создавал основания для обращения следователей ГБР с ходатайствами не в Шевченковский, а в Печерский райсуд Киева, о чем сообщили адвокаты Порошенко.

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Подозрение, ГБР, Роман Труба, Экс-директор Государственного бюро расследований.
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