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Вопрос экстрадиции: ВР ратифицировала договор между Украиной и Казахстаном

Вопрос экстрадиции: ВР ратифицировала договор между Украиной и Казахстаном
15:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:ВР приняла Закон Украины "О ратификации договора между Украиной и Республикой Казахстан об экстрадиции".

Верховная Рада приняла Закон Украины № 0030 "О ратификации договора между Украиной и Республикой Казахстан об экстрадиции".

Соответствующее решение поддержали 314 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Сам договор между Украиной и Казахстаном об экстрадиции был заключен 29 октября 2018 года в Астане.

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Цель ратификации договора - закрепление обязанности обоих государств о взаимной экстрадиции лиц, разыскиваемых для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора в отношении лиц, которые пытаются уклониться от ответственности за совершенные преступления, находясь на территории одной из сторон договора, а также - создание эффективного сотрудничества компетентных органов обеих сторон с этой целью.

Также ратифицированным договором определено спецправило, согласно которому выданное лицо не может быть задержано, привлечено к ответственности или осуждено на территории запрашивающей стороны за другие преступления, совершенные до даты фактической передачи, и в связи с которыми не предоставлялось согласие на выдачу.

Закон не касается вопросов функционирования местного самоуправления, прав и интересов тергромад, местного и регионального развития, социально-трудовой сферы, прав лиц с инвалидностью, сферы научной и научно-технической деятельности.

Закон соответствует Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, в нем отсутствуют положения, которые содержат признаки дискриминации. 

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Также здесь отсутствуют положения, которые нарушают принцип обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, то есть он не будет влиять на представителей обоих полов.

Этот закон не противоречит положениям Конституции Украины.

В законе отсутствуют правила и процедуры, которые могут содержать риски совершения коррупционных правонарушений и правонарушений, связанных с коррупцией.

Реализация положений договора потребует дополнительных расходов из госбюджета Украины, поскольку будет обеспечиваться в пределах средств, предназначенных в госбюджете Украины на содержание государственных органов, которые непосредственно будут участвовать в его выполнении.

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Планируется, что для реализации целей настоящего договора, который был ратифицирован, ответственными органами со стороны Украины определяются Генпрокуратура (ныне - Офис генерального прокурора – ред.) в делах на стадии досудебного расследования и Министерство юстиции - по делам на стадии судебного разбирательства и исполнения приговоров.

Со стороны Казахстана центральным органом в рамках настоящего договора определена Генпрокуратура Республики Казахстан.

"С принятием проекта закона будет ратифицирован договор, который вступит в силу через тридцать дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу", - уточняется в пояснительной записке.

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Украина, Казахстан, Ратификация.
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