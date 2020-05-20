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Зеленский: Шмыгаль и профессиональный и чистый

Зеленский: Шмыгаль и профессиональный и чистый
12:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский считает премьер-министра Дениса Шмыгаля профессиональным и чистым чиновником.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в среду заявил, что считает премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля "профессиональным и чистым".

"Мне кажется, что Шмыгаль и профессиональный, и чистый. Я его не знал до своей политической карьеры", - сказал глава государства.

Также комментируя назначение на должность генпрокурора Ирины Венедиктовой Зеленский отметил, что на должность предлагались кандидаты, "которые были чистые и не бывшие ранее в генпрокуратуре, поэтому Венедиктова и стала главой" ОГПУ.

Как сообщалось ранее, Зеленский сообщил, что в Украине не могут найти министров из-за "кадрового голода".

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Все по теме:

Кабмин, Президент, Политика, Кадры, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль.
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