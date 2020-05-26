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Лесная отрасль: в Гослесагентстве анонсировали уменьшение налоговой нагрузки

Лесная отрасль: в Гослесагентстве анонсировали уменьшение налоговой нагрузки
17:51 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В Украине налоговая нагрузка в части уплаты рентной платы уменьшится в среднем на 10%

Глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий сообщил, что налоговая нагрузка в части уплаты рентной платы уменьшится в среднем на 10%. Об этом сообщает Гослесагентство.

"Отменяется деление лесов на разряды, поскольку нижние склады практически отсутствуют, закрепление за железными дорогами также не происходит. Будет применяться ставка рентной платы за каждой породе без детализации по разрядам. Это значительно облегчит сам расчет рентной платы. Принятие одной ставки рентной платы в разрезе лесных пород для большинства лесохозяйственных предприятий уменьшит налоговую нагрузку в части уплаты рентной платы, которая по отрасли составит до 10%", - пояснил Заблоцкий.

Так, по мнению агентства, эти изменения стали возможными благодаря закону № 1210 о внесении изменений в Налоговый кодекс, который подписал Президент Украины Владимир Зеленский. Ведь благодаря принятым законодательным изменениям администрирование уплаты рентной платы будет прозрачным и понятным.

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Заблоцкий объяснил, что рентную плату платят лесопользователи, осуществляющие заготовку древесины и недревесных ресурсов леса. До этого времени действовал довольно сложный механизм, который усложнял ее администрирование.

В частности, существующее деление лесов по разрядам базировалось на расстоянии вывозки древесины с лесосек в ближайший пункт отгрузки древесины железной дорогой. Такое разделение было разработано еще во времена Советского Союза.

В Украине же сейчас, по европейской практике, древесина перевозится в основном автомобильным транспортом. А система разделения лесов по разрядам вызывала ряд шероховатостей и проблем как для лесопользователей, так и для налоговых органов.

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Как сообщалось, что 21 мая Зеленский подписал законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве". Закон имеет цель внедрения международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли.

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Украина, Лес, Налоговые.
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