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Саакашвили анонсировал изменения в законодательстве

Саакашвили анонсировал изменения в законодательстве
04:26 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Изменениями будет предусмотрено заключение процессуальных соглашений.

На следующей неделе Национальный совет реформ предложит изменения в законодательство относительно механизма возвращения украденных средств.

Об этом председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили сообщил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Мы в Нацсовете реформ на следующей неделе предложим изменения в законодательство о возвращении украденных денег. Мы предложим механизм в Уголовном процессуальном кодексе, как вернуть эти деньги, как оставить бандитов без денег. В том числе и процессуальное соглашение, чтобы часть ответственности была снята, если они вернут все», - сказал он.

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Законодательство, Михеил Саакашвили.
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