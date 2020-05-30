Саакашвили анонсировал изменения в законодательстве

Новости Украины:Изменениями будет предусмотрено заключение процессуальных соглашений.

На следующей неделе Национальный совет реформ предложит изменения в законодательство относительно механизма возвращения украденных средств.

Об этом председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили сообщил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Мы в Нацсовете реформ на следующей неделе предложим изменения в законодательство о возвращении украденных денег. Мы предложим механизм в Уголовном процессуальном кодексе, как вернуть эти деньги, как оставить бандитов без денег. В том числе и процессуальное соглашение, чтобы часть ответственности была снята, если они вернут все», - сказал он.