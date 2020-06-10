Меры против РФ: послы ЕС согласовали продолжение "крымских" санкций

Новости Украины:В ЕС согласовали решение о продлении на год санкций против России из-за аннексии Крыма.

Послы стран-членов Европейского Союза согласовали решение о продлении на год санкций против России из-за аннексии Крыма. Об этом пишет брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк у себя в Twitter.

"Послы ЕС дали зеленый свет, чтобы продлить запрет на инвестиции в (аннексированном Россией - ред.) Крыму в ЕС на один год. Без изменений...", - написал Йозвяк.

Как ранее сообщили, представители государств-членов Евросоюза подняли вопрос нарушения ЕС собственного протокола о непризнании аннексии Крыма, когда представитель блока принял участие в поддерживаемом Россией мероприятии в ООН.

Как сообщалось ранее, по словам Жозепа Борреля, оккупация Крыма и невыполнение Минска привели к ухудшению отношений между ЕС и РФ.

Также Ангела Меркель связала снятие санкций с России с выполнением минских соглашений.

Как сообщалось, в оккупированном Крыму продолжают бурить подземные скважины в поисках воды.