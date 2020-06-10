Разумков о "сенсорных кнопках" в "Раде-3": Технически это сделать нельзя

Новости Украины:Разумков говорит, что "сенсорную кнопку" добавить в систему "Рада" невозможно.

Система для голосования в Верховной Раде, которая предотвращала бы кнопкодавство, будет стоить от 150 до 300 млн грн.

Об этом сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью телеканалу "Наш", которое транслировалось 10 июня вечером.

"Постоянно, почти на каждом аппаратном совещании, которое проходит у меня каждую неделю, мы говорим о том, что надо и что можем сделать для того, чтобы ввести именно сенсорную кнопку. К сегодняшней действующей системе "Рада-3" присоединить блок, который бы отвечал в том смысле, в котором мы все с вами привыкли к сенсору, то есть к отпечаткам пальцев, невозможно. Технически это сделать нельзя. Можно поставить другую систему, но если я вам назову, сколько она будет стоить... По разным оценкам - от 150 до 300 млн грн... Это для того, чтобы заменить систему, которая будет соответствовать тем условиям, о которых вы говорите" , - сказал спикер.

Разумков уточнил, что в эту сумму входят оборудование, программное обеспечение, полный комплекс работ, связанный с осуществлением этой системы. Также это замена мониторов и сенсорной кнопки для голосования.